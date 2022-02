Torino Challenger: Resoconto prima giornata qualificazioni (con il programma di domani)

Hanno lottato ma alla fine si sono arresi agli avversari i torinesi Alessandro Spadola e Stefano Reitano nel 1° turno delle qualificazioni del Torino Challenger, scattato ieri sui campi in veloce del Circolo della Stampa Sporting, gli stessi che nello scorso novembre hanno ospitato gli allenamenti dei protagonisti delle Nitto ATP Finals.

Alessandro Spadola è stato fermato in due set (7-5 6-3) dal tedesco Tobias Simon, n° 495 ATP e testa di serie numero 9 del tabellone preliminare. Nel set iniziale il mancino di casa ha annullato molte palle break prima di capitolare sull’ultima, quella che dato il successo nel parziale al giocatore germanico, efficace al servizio e spesso proiettato a rete. Nel secondo ancora un break ha fatto la differenza, ed è arrivato sul 4-3 Simon, che ha poi chiuso al nono gioco la sfida. Stefano Reitano, classe 1997, è partito bene (2-0) ma ha ceduto il break al rivale di giornata, il mancino americano Roy Smith, n° 558 ATP. Anche per lui la prima parte di gara si è chiusa al 12° gioco. Sulle ali dell’entusiasmo il tennista USA è volato 2-0 ma ha incassato la reazione del torinese (2-2). Il match si è deciso al tie-break, nel quale Reitano ha preso un piccolo vantaggio in avvio (2-0) ma si è visto superare dall’avversario che ha avuto a disposizione tre match point consecutivi sul 6-3. Ha archiviato la sfida al terzo tentativo utile per il 7-5 7-6 finale. Nulla da fare anche per un’altra wild card, Denis Spiridon che ha lottato molto meno contro dei suoi due connazionali contro l’olandese Brouwer. In soli 44 minuti Spiridon è capitolato con un doppio 6-0. La giornata si era aperta sul campo centrale con la vittoria del rumeno Jianu per 6-1 al terzo contro il francese Eysseric. Molto più regolare il gioco del rumeno, troppo a sprazzi quello del francese, abile nel tennis di volo ma incostante. Sul campo 1 vittoria in apertura del tedesco Rosenkranz sull’americano King (n° 11 del seeding), fissata sul 6-1 7-6. Bene anche il belga Geerts che ha fermato Oscar Moraing per 6-4 6-0.

Negli altri match del programma di prima giornata erano impegnati altri due azzurri: Gianmarco Ferrari, già ottimo protagonista la scorsa settimana a Forlì, in un Challenger sempre organizzato da NEN Events e nel quale al 1° turno di tabellone principale aveva superato il bosniaco Dzumhur, e Marco Brugnerotto. Ferrari, opposto oggi a Torino allo svizzero Antoine Bellier, n° 8 della lista preliminare, ha incassato un netto 6-1 nel set iniziale. Nel secondo è stato maggiore l’equilibrio e il giovane italiano è riuscito a recuperare il break di svantaggio portandosi sul 4-3. A decidere è stato il tie-break, vinto dall’elvetico per 9-7 con doppio fallo finale del 21enne azzurro. Brugnerotto ha alzato bandiera bianca contro il britannico Peniston, sullo score di 6-1 6-4 dopo 1 ora e 9 minuti. Promossi al turno decisivo delle qualificazioni anche il francese Escoffier e il suo connazionale De Schepper. In corso gli ultimi due match del palinsesto di giornata: Fils (Fra) – Robert (Fra), e Lamasine (Fra) – Olivetti (Fra).

Domani, dalle 10, si decideranno i qualificati nella prima parte della giornata e prenderà il via il main draw. Subito in campo (dalle 14) Franco Agamenone, n° 4 del seeding, opposto al giapponese Moriya; Thomas Fabbiano (a seguire) contro il belga Bemelmans e a chiudere il programma sul centrale il derby Zeppieri – Andera Arnaboldi. Sul campo 1, dalle 14, in azione le wild card azzurre Maestrelli e Potenza. Il primo troverà il tedesco Daniel Masur, il secondo l’olandese Sels.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti e nel rispetto delle vigenti norme anti-covid. L’organizzazione del torneo è di Nen Events, società facente capo a Cosimo Napolitano, in collaborazione con il Circolo della Stampa Sporting.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [4/Alt] Filip Cristian Jianu vs [Alt] Mats Rosenkranz

2. [1/Alt] Ryan Peniston vs [8] Antoine Bellier

3. [2/Alt] Antoine Escoffier OR Victor Vlad Cornea vs Kai Lemstra OR [10] Kenny De Schepper

4. [4] Franco Agamenone vs Hiroki Moriya (non prima ore: 14:00)

5. Ruben Bemelmans vs [5] Thomas Fabbiano

6. Giulio Zeppieri vs Andrea Arnaboldi

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [5] Michael Geerts vs [12] Roy Smith

2. [6] Gijs Brouwer vs [9] Tobias Simon

3. [3] Tristan Lamasine OR Albano Olivetti vs Arthur Fils OR [Alt] Stephane Robert

4. Michael Mmoh vs Zhizhen Zhang (non prima ore: 14:00)

5. [WC] Francesco Maestrelli vs [6] Daniel Masur

6. [WC] Luca Potenza vs Jelle Sels