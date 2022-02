Leander Paes condannato ad un risarcimento per abusi “verbali, emotivi ed economici”

C’è un altro caso che riguarda una figura rilevante nel tennis maschile. Leander Paes, il miglior tennista indiano di tutti i tempi e una leggenda del doppio, è stato condannato questo sabato in India per abusi “verbali, emotivi ed economici” della sua ex fidanzata Rhea Pillai.

Il caso risale al 2014, quando fu fatta la prima denuncia, ma solo ora è stata presa la decisione. Paes è stato condannato a pagare un voluminoso risarcimento alla sua “ex”.

L’indiano si unisce ad Alexander Zverev, Nick Kyrgios e Nikoloz Basilashvili tra i tennisti che negli ultimi anni sono stati collegati a casi simili, anche se, per ora, senza alcun tipo di condanna.