Challenger Torino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 14 azzurri tra Md e Quali

Challenger Torino – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Halys, Quentin vs Vavassori, Andrea

(WC) Viola, Matteo vs Qualifier

Zeppieri, Giulio vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Maestrelli, Francesco vs (6) Masur, Daniel

(4) Agamenone, Franco vs Moriya, Hiroki

Mmoh, Michael vs Zhang, Zhizhen

(WC) Potenza, Luca vs Sels, Jelle

Bemelmans, Ruben vs (5) Fabbiano, Thomas

(8) Marterer, Maximilian vs Qualifier

Lenz, Julian vs Qualifier

Blanch, Ulises vs Janvier, Maxime

Qualifier vs (3) Pospisil, Vasek

(7) Van Rijthoven, Tim vs Kamke, Tobias

Nardi, Luca vs Qualifier

Ficovich, Juan Pablo vs Qualifier

Guinard, Manuel vs (2) Moraing, Mats

Challenger Torino – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1/Alt) Peniston, Ryan vs Brugnerotto, Marco

(WC) Ferrari, Gianmarco vs (8) Bellier, Antoine

(2/Alt) Escoffier, Antoine vs Cornea, Victor Vlad

Lemstra, Kai vs (10) De Schepper, Kenny

(3) Lamasine, Tristan vs Olivetti, Albano

Fils, Arthur vs (7) Maden, Yannick

(4/Alt) Jianu, Filip Cristian vs Eysseric, Jonathan

Bittoun Kouzmine, Constantin vs (11) King, Evan

(5) Geerts, Michael vs Moraing, Oscar

(WC) Reitano, Stefano vs (12) Smith, Roy

(6) Brouwer, Gijs vs (WC) Spiridon, Denis

(WC) Spadola, Alessandro vs (9) Simon, Tobias

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [4/Alt] Filip Cristian Jianu vs Jonathan Eysseric

2. [6] Gijs Brouwer vs [WC] Denis Spiridon

3. [WC] Stefano Reitano vs [12] Roy Smith

4. [1/Alt] Ryan Peniston vs Marco Brugnerotto

5. [2/Alt] Antoine Escoffier vs Victor Vlad Cornea (non prima ore: 15:00)

6. [3] Tristan Lamasine vs Albano Olivetti (non prima ore: 16:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Constantin Bittoun Kouzmine vs [11] Evan King

2. [WC] Alessandro Spadola vs [9] Tobias Simon

3. [5] Michael Geerts vs Oscar Moraing

4. [WC] Gianmarco Ferrari vs [8] Antoine Bellier

5. Kai Lemstra vs [10] Kenny De Schepper

6. Arthur Fils vs [7] Yannick Maden