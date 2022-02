Bortolotti-Sachko in finale nel torneo di doppio del Challenger Città di Forlì 5. Sachko, che difende i colori della sua Ucraina in Coppa Davis e che ha parte della sua famiglia a Kremenchuk, popolosa città non lontana dalla zona del Donbass

Marco Bortolotti tiene alto il nome del tennis italiano al Challenger Atp Città di Forlì 5. L’azzurro conquista la finale del torneo di doppio in coppia con l’ucraino di Coppa Davis Vitaliy Sachko; hanno battuto 6-4 7-5 gli americani King-Lawson. Domani sfideranno per il titolo del Città di Forlì 5 al Tennis Villa Carpena il romeno Cornea e il tedesco Fallert che hanno battuto in semifinale lo svizzero Margaroli e il giapponese Uchiyama 6-1 4-6 10-6; da ricordare che Correa-Fallert sono reduci della vittoria la scorsa settimana nel Città di Forlì 4 e quindi sono imbattuti da sette match, con due finali consecutive già conquistate. Anche Bortolotti ha un ottimo feeling con la città romagnola visto che sempre in doppio ha vinto il primo torneo del 2022, il challenger Atp Città di Forlì 1 ed è oggi salito al n.176 del mondo, suo best ranking, all’inseguimento del sogno di entrare tra i top 100 mondiali. Tra l’altro, Bortolotti-Sachko sono anche i giocatori più applauditi del torneo; soprattutto Sachko, che difende i colori della sua Ucraina in Coppa Davis e che ha parte della sua famiglia a Kremenchuk, popolosa città non lontana dalla zona del Donbass.

Vitalyi è particolarmente preoccupato per quello che sta accadendo nel suo Paese ma da grande professionista sta dando il massimo nei tornei che disputa. Gli appassionati di Forlì gli hanno tributato anche ieri un lungo applauso e hanno tifato per lui, oltre che per Bortolotti.

Domani, sabato, alle ore 12 la finale per il titolo di doppio. Dalle ore 14 le semifinali di singolare.