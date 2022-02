ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Day 5. Nadal batte nuovamente Medvedev. Sarà finale con Norrie. Tsitsipas sconfitto (Video)

Rafael Nadal (ATP 5) continua a dettare legge su Daniil Medvedev (2). Il maiorchino ha sconfitto il russo in due set con un doppio 6-3 nel torneo di Acapulco, in Messico, nel rematch della finale degli Australian Open andata in scena il mese scorso. In generale lo spagnolo ha perso in una sola occasione contro il nuovo numero 1 al mondo nei 6 incontri fin qui disputati, alle Finals del 2020, ed è alla quattordicesima vittoria nel 2022 in altrettante partite giocate. In finale il 35enne incontrerà il britannico Cameron Norrie (12) che ha battuto anch’egli in due frazioni Stefanos Tsitsipas (4) con un doppio 6-4.

ESTADIO – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [WC] Hans Hach Verdugo / John Isner vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



ATP Acapulco Hans Hach Verdugo / John Isner Hans Hach Verdugo / John Isner 5 5 Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [4] 7 7 Vincitore: Arevalo / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Hach Verdugo / Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 M. Arevalo / Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 H. Hach Verdugo / Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 H. Hach Verdugo / Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 H. Hach Verdugo / Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Hach Verdugo / Isner 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Hach Verdugo / Isner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Hach Verdugo / Isner 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 H. Hach Verdugo / Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Hach Verdugo / Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df df 3-3 → 4-3 H. Hach Verdugo / Isner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hach Verdugo / Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Hach Verdugo / Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [3] Stefanos Tsitsipas vs [6] Cameron Norrie (non prima ore: 03:00)



ATP Acapulco Stefanos Tsitsipas [3] Stefanos Tsitsipas [3] 4 4 Cameron Norrie [6] Cameron Norrie [6] 6 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Daniil Medvedev vs [4] Rafael Nadal (non prima ore: 05:00)



ATP Acapulco Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 3 3 Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 6 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 ace ace 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

GRANDSTAND CALIENTE.MX – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 9:00 pm)

1. [LL] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas



ATP Acapulco Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 4 4 Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas Feliciano Lopez / Stefanos Tsitsipas 6 6 Vincitore: Lopez / Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Lopez / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Lopez / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df ace 3-4 → 3-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Lopez / Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 F. Lopez / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

ATP Santiago Sebastian Baez [7] Sebastian Baez [7] 7 3 6 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 5 6 4 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Baez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Monteiro 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 T. Monteiro 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-4 → 5-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Monteiro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

1. [7] Sebastian Baezvs Thiago Monteiro

2. [8] Facundo Bagnis vs [2] Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 18:00)



ATP Santiago Facundo Bagnis [8] Facundo Bagnis [8] 5 2 Albert Ramos-Vinolas [2] Albert Ramos-Vinolas [2] 7 6 Vincitore: Ramos-Vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Bagnis 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [4] Pedro Martinez vs [PR] Yannick Hanfmann (non prima ore: 23:00)



ATP Santiago Pedro Martinez [4] Pedro Martinez [4] 6 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 2 2 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Martinez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-40 df 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Alejandro Tabilo vs [6] Miomir Kecmanovic (non prima ore: 01:00)