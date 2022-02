Cristian Garín: “Questo venerdì prenderò una decisione sul mio futuro”

Momenti molto duri per Cristian Garín dopo aver lasciato il tour sulla terra battuta latinoamericana con tre sconfitte e nessuna vittoria. Il cileno, che da mesi soffre di malesseri fisici, ha ammesso di essere molto preoccupato nella sua ultima conferenza stampa, dopo aver perso contro Tabilo a Santiago del Cile. È così che ha dipinto di grigio il suo futuro nelle dichiarazioni raccolte da ESPN .

“Non vale la pena continuare a giocare così, è orribile giocare a tennis in questo modo. Ho fatto un sacco di sforzi e non sta succedendo niente. Questo venerdì prenderò una decisione sul mio futuro, devo vedere cosa dovrò fare perché non vale la pena giocare così. L’unica cosa che voglio è giocare senza preoccupazioni, senza passare attraverso tanti alti e bassi. Sembra che io sia sempre in attesa di qualche problema”, ha confessato.