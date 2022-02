Khachanov critica la pubblicazione di un post sui social ATP su Djokovic: “Non l’hanno visto per dire che era ‘masterclass'”

Karen Khachanov, ex top 10 mondiale, è stato eliminato agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Dubai dal serbo Novak Djokovic , numero uno del mondo, in un incontro interessante – soprattutto nel secondo set – in cui il leader ATP ha vinto per 6-3 7-6(2). Su Instagram, la pagina social dell’ATP Tour ha definito la performance di Djokovic una “Masterclass”, ma a Khachanov non è piaciuta questa affermazione.

“Non l’hanno vista la partita per dire che era un ‘masterclass'” , ha dichiarato Khachanov, 25 anni, nel commento alla pubblicazione del post.