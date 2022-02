Paire si strappa la maglietta in campo (Video)

Succede davvero di tutto ad Acapulco. La rabbia di Zverev (squalificato), Millman che è costretto a ritirarsi per una pallina che rimbalza in modo strano sulla propria racchetta e lo ferisce ad un occhio, e pure Paire che si strappa la maglietta in campo. Benoit non è nuovo a stranezze di ogni tipo, ma questa ancora mancava al suo nutrito reportorio… curioso lo sguardo della tifosa, ripreso da tennistv…