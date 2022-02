Zverev in doppio perde la testa: prende a racchettate il seggiolone dell’arbitro ed è squalificato dal torneo di Acapulco (Video)

Bruttissimo episodio con Alexander Zverev protagonista stanotte ad Acapulco. Il tedesco, reduce dall’incredibile maratona notturna di ieri (match terminato alle 4.54 di mattina!), ha perso letteralmente la testa negli ultimi punti del match di doppio perso contro la coppia Lloyd Glasspool – Harri Heliovaara. Si è inferocito per una chiamata a suo dire errata sulll’8-6 al tiebreak decisivo, tanto da ricevere uno warning per abuso verbale.

Incassato l’Ace in risposta sul match point, si è scagliato con violenza contro il seggiolone dell’arbitro, colpendolo con una serie di racchettate intimidatorie, arrivando molto vicino a colpire lo stesso arbitro che, scosso dall’episodio, ha lasciato la sua postazione a gambe levate.

A seguito dell’episodio, l’ATP ha prontamente squalificato Zverev dal torneo, ecco il tweet ufficiale che conferma la sanzione al tedesco: “A causa del comportamento antisportivo al termine della partita di doppio di martedì sera, Alexander Zverev è stato squalificato dal torneo di Acapulco”. Peter Gojowczyk accede così ai quarti senza giocare.

Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco.

