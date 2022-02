Napolitano agli ottavi nel Challenger Città di Forlì 5 (con il programma di domani)

Il maratoneta azzurro Napolitano passa il primo turno al Challenger Città di Forlì 5: battuto il tedesco Ejupovic 6-7 6-3 7-6 dopo tre ore di gioco. E’ la prima vittoria italiana in questo torneo.

Male gli altri italiani con le sconfitte di Arnaboldi, e Pellegrino. In doppio cadono gli junior di Forlì Angelini e Capacci.

E’ ancora Stefano Napolitano il protagonista italiano nei tornei challenger Città di Forlì. Dopo essere stato il migliore azzurro nel torneo della scorsa settimana (ottavi), si ripete nel quinto challenger romagnolo battendo all’esordio il tedesco Elmar Ejupovic, proveniente dalle qualificazioni, 6-7 (5) 6-3 7-6 (1) dopo una maratona di tre ore esatte. E’ la prima vittoria azzurra a Forlì nei primi due giorni di gare. Stefano, 26 anni di Biella, sta tornando in forma e competitivo nei tornei Challenger Atp, lui che in passato è stato anche numero 152 del mondo.

Giornata non positiva per gli altri italiani, invece, sia in singolare sia in doppio. Escono di scena al primo turno Andrea Pellegrino, Andrea Arnaboldi. Pellegrino si ferma contro il portoghese Nuno Borges, 6-4 7-6; così come Andrea Arnaboldi, bravo a superare le qualificazioni, ma che cade contro il n.4, il tedesco Moraing 6-4 6-4.

In doppio la coppia di junior di Forlì, Lorenzo Angelini e Christian Capacci, fa tanta esperienza nel circuito internazionale ma cede 6-2 6-1 dai più esperti Margaroli (Svizzera) e Uchiyama (Giappone). Out anche Franco Agamenone, in coppia con l’argentino Ficovich, contro i tedeschi, Lenz-Moraing, 6-7 6-3 11-9.

Volano gli americani a Forlì. Mmoh e Ritschard, che avevano superato le qualificazioni, passano anche il primo turno rispettivamente contro l’ucraino Sachko 7-6 6-4 e contro il portoghese Elias 6-7 6-2 6-3. Tutto facile per il numero 1 del torneo, Tomas Machac della Repubblica Ceca e n.115 del mondo, che piega senza problemi Lukas Lacko, gloria della Slovacchia, 6-2 6-2.

Domani, mercoledì, altri quattro tennisti italiani faranno l’esordio nel torneo romagnolo. Si tratta proprio di Agamenone contro il finalista di Forlì 4, l’olandese Tim Van Rijthoven; di Gianmarco Ferrari, appena n.908 e sorpresa delle qualificazioni, al suo esordio assoluto in un main draw di un challenger Atp; troverà sulla sua strada il numero 2, il bosniaco ex top 30 del mondo, Damir Duzumur. Ancora, in campo il diciannovenne Francesco Maestrelli, che dopo aver superato anche lui le quali, proverà a vincere la prima partita in un torneo Challenger contro l’olandese Sels. Infine, l’esordio del numero 3 Salvatore Caruso, finalmente in campo a Forlì dopo l’infortuno della scorsa settimana; il siciliano già top 100 del mondo, trova all’esordio l’argentino Pablo Ficovich.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [SE] Tim Van Rijthoven vs [8] Franco Agamenone

2. [LL] Jelle Sels vs [Q] Francesco Maestrelli

3. [Q] Gianmarco Ferrari vs [2] Damir Dzumhur

4. [3] Salvatore Caruso vs [PR] Juan Pablo Ficovich (non prima ore: 14:00)

5. [1] Evan King / Alex Lawson vs [WC] Riccardo Ercolani / Simone Vaccari

6. Mirza Basic vs [4] Mats Moraing

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Zizou Bergs vs [Q] Michael Mmoh

2. [Q] Alexander Ritschard vs [6] Illya Marchenko

3. [Alt] Brayden Schnur vs Filip Horansky

4. [4] Marco Bortolotti / Vitaliy Sachko vs Alternate / (non prima ore: 14:00)

5. Shintaro Mochizuki / Yosuke Watanuki vs [3] Jesper De Jong / Bart Stevens