WTA 1000 Doha: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)
WTA 1000 Doha (Qatar) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 13:30
Magda Linette vs (2) Barbora Krejcikova Non prima 13:30
(8) Ons Jabeur vs Aliaksandra Sasnovich
(1) Aryna Sabalenka vs Alizé Cornet Non prima 17:00
Ann Li vs (6) Maria Sakkari
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Grandstand 1 – ore 12:00
(3) Paula Badosa vs Clara Tauson Inizio 12:00
(9) Jessica Pegula vs Kaja Juvan
(15) Jelena Ostapenko vs Amanda Anisimova
Madison Brengle vs (12) Victoria Azarenka
Viktorija Golubic vs (7) Iga Swiatek
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Grandstand 2 – ore 12:00
(16) Elise Mertens vs Petra Kvitova Inizio 12:00
Caroline Garcia vs (14) Cori Gauff
Alison Van Uytvanck vs Jil Teichmann
Cori Gauff / Jessica Pegula vs Anna Bondar / Jaqueline Cristian
Kirsten Flipkens / Alison Van Uytvanck vs (5) Alexa Guarachi / (5) Nicole Melichar-Martinez
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Grandstand 3 – ore 13:30
Jaqueline Cristian vs Daria Kasatkina
Arantxa Rus vs Tereza Martincova
(1) Barbora Krejcikova / (1) Katerina Siniakova vs Ulrikke Eikeri / Alexandra Panova
Natela Dzalamidze / Tereza Martincova vs (2) Ena Shibahara / (2) Shuai Zhang
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Grandstand 4 – ore 13:30
Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic vs (4) Gabriela Dabrowski / (4) Giuliana Olmos
(7) Desirae Krawczyk / (7) Ellen Perez vs Alicja Rosolska / Erin Routliffe
Lucie Hradecka / Sania Mirza vs (8) Anna Danilina / (8) Beatriz Haddad Maia
(3) Veronika Kudermetova / (3) Elise Mertens vs Marta Kostyuk / Aliaksandra Sasnovich
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