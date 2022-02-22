Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Doha: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

22/02/2022 08:30 Nessun commento
Aryna Sabalenka nella foto
Aryna Sabalenka nella foto

ARE WTA 1000 Doha (Qatar) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 13:30
Magda Linette POL vs (2) Barbora Krejcikova CZE Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

(8) Ons Jabeur TUN vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Alizé Cornet FRA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA vs (6) Maria Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare




Grandstand 1 – ore 12:00
(3) Paula Badosa ESP vs Clara Tauson DEN Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

(9) Jessica Pegula USA vs Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

(15) Jelena Ostapenko LAT vs Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs (12) Victoria Azarenka BLR

Il match deve ancora iniziare

Viktorija Golubic SUI vs (7) Iga Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare




Grandstand 2 – ore 12:00
(16) Elise Mertens BEL vs Petra Kvitova CZE Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Caroline Garcia FRA vs (14) Cori Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

Alison Van Uytvanck BEL vs Jil Teichmann SUI

Il match deve ancora iniziare

Cori Gauff USA / Jessica Pegula USA vs Anna Bondar HUN / Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

Kirsten Flipkens BEL / Alison Van Uytvanck BEL vs (5) Alexa Guarachi CHI / (5) Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 3 – ore 13:30
Jaqueline Cristian ROU vs Daria Kasatkina RUS

Il match deve ancora iniziare

Arantxa Rus NED vs Tereza Martincova CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) Barbora Krejcikova CZE / (1) Katerina Siniakova CZE vs Ulrikke Eikeri NOR / Alexandra Panova RUS

Il match deve ancora iniziare

Natela Dzalamidze RUS / Tereza Martincova CZE vs (2) Ena Shibahara JPN / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 4 – ore 13:30
Shuko Aoyama JPN / Aleksandra Krunic SRB vs (4) Gabriela Dabrowski CAN / (4) Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare

(7) Desirae Krawczyk USA / (7) Ellen Perez AUS vs Alicja Rosolska POL / Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

Lucie Hradecka CZE / Sania Mirza IND vs (8) Anna Danilina KAZ / (8) Beatriz Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare

(3) Veronika Kudermetova RUS / (3) Elise Mertens BEL vs Marta Kostyuk UKR / Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare