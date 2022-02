Jannik Sinner: ” Ho passato sette ottimi anni con il mio vecchio coach, ora sono qui con Vagnozzi. Penso sia un bravo allenatore. Mi piace il modo con cui sta in campo con me e stiamo cercando di aggiungere cose al mio gioco”

Jannik Sinner che oggi ha superato il primo turno nel torneo di doppio a Dubai insieme ad Hubert Hurkacz: 7-6 6-4 contro Bublik e Celikbilek ha parlato a Tennis Tv della sua nuova collaborazione con coach Simone Vagnozzi.

“Sicuramente è un grande cambiamento per me. Ho passato sette ottimi anni con il mio vecchio coach, ora sono qui con Vagnozzi. Penso sia un bravo allenatore. Mi piace il modo con cui sta in campo con me e stiamo cercando di aggiungere cose al mio gioco. Lo conoscevo un po’ già da prima. Ha ottenuto ottimi risultati con Cecchinato e Travaglia. In campo è molto concentrato e questo è importante”.

“È tutto nuovo, siamo in campo da una settimana e mezzo. Non penso che diminuirà la quantità di lavoro, perché io ho sempre lavorato tanto. Anzi, magari aumenterà e sono molto carico all’idea di continuare a lavorare con Vagnozzi”.

.@janniksin:"It is a big change, I had 7 years good year with my team. Now I am here with Vagnozzi I like the way he is on on court with me and we'll try to add something new in my game."

