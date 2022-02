Carlos Alcaraz fa la storia, vince il Rio Open a 18 anni ed entra nella top 20

Carlos Alcaraz, a soli 18 anni e 9 mesi, ha fatto la storia questa domenica vincendo l’edizione 2022 del Rio Open. Il giovane spagnolo, un vero talento generazionale come non se ne vedevano da tempo in questo sport, è diventato il più giovane giocatore di sempre (la categoria è stata creata nel 2009) a vincere un torneo ATP 500 ed entrerà nella top 20 mondiale prima di tutte le leggende del tennis, compresi Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer.

In una finale che prometteva molto, l’ancora numero 29 della classifica ATP ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman, 14° ATP e campione del torneo di Rio de Janeiro nel 2018, per 6-4 6-2, in un incontro risolto in 1h30.

Lo spagnolo ha vinto 9 degli 11 game dell’incontro ed ha conquistato il titolo più importante della sua giovane carriera nella Cidade Maravilhosa. Alcaraz ha giocato un incontro praticamente perfetto (ha finito il match con 21 vincenti e solo 8 errori non forzati), con punti assolutamente spettacolari di tutti i tipi.

L’argentino ha cercato di lottare il più possibile, ha giocato molto bene fino a metà del primo set, ma ha finito per essere superato in potenza e qualità da un giocatore che al suo meglio è già molto difficile da tenere testa anche ai migliori giocatori del mondo.

Questo è il secondo titolo in carriera per Alcaraz, che aveva vinto già il 250 di Umago nel luglio dello scorso anno.