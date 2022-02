Challenger Forlì 5 e Pau: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Forli 5 (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

1. [2] Giulio Zeppierivs [WC] Francesco Maestrelli

2. [3] Andrea Arnaboldi vs [7] Julian Lenz



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Marius Copil vs [WC] Gianmarco Ferrari



Il match deve ancora iniziare

4. Lorenzo Giustino vs Filip Horansky (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Mirza Basic vs [WC] Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Zizou Bergs vs [WC] Matteo Arnaldi (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/Alt] Michael Mmoh vs [8] Filip Cristian Jianu



2. [5] Alexander Ritschard vs [9] Jelle Sels



Il match deve ancora iniziare

3. Skander Mansouri vs [Alt] Elmar Ejupovic



Il match deve ancora iniziare

4. Yasutaka Uchiyama vs [6] Illya Marchenko (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Hugo Grenier vs [Alt] Brayden Schnur (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

1. [2] Ernests Gulbisvs [10] Michael Geerts

2. [1/WC] Radu Albot vs [9] Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

3. Luca Van Assche vs [8] Zhizhen Zhang (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Gregoire Barrere vs [WC] Harold Mayot (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Norbert Gombos vs Lucas Pouille (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

TC PAU 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Ryan Peniston vs Yannick Maden



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Antoine Escoffier vs Yshai Oliel



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Nikolas Sanchez Izquierdo OR [WC] Arthur Fils vs [Alt] Diego Hidalgo (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare