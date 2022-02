WTA 250 Guadalajara: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Emma Raducanu

WTA 250 Guadalajara – Tabellone Principale – Hard

(1) Emma Raducanu vs (SR) Daria Saville

Qualifier vs Lin Zhu

Qualifier vs Chloe Paquet

Qualifier vs (6) Sloane Stephens

(4) Camila Osorio vs Viktoriya Tomova

Qualifier vs Qualifier

Panna Udvardy vs Xinyu Wang

Anna Kalinskaya vs (8) Qinwen Zheng

(7) Misaki Doi vs Marie Bouzkova

(WC) Catherine McNally vs Qualifier

Magdalena Frech vs (WC) Renata Zarazua

(WC) Katie Volynets vs (3) Sara Sorribes Tormo

(5) Nuria Parrizas Diaz vs Anna Karolina Schmiedlova

Anastasia Potapova vs Lesia Tsurenko

Qiang Wang vs Lauren Davis

Harmony Tan vs (2) Madison Keys