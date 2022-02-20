Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Doha: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

20/02/2022 10:09 Nessun commento
Liudmilla Samsonova nella foto
Liudmilla Samsonova nella foto

ARE WTA 1000 Doha (Qatar) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 13:30
Belinda Bencic SUI vs Clara Tauson DEN Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

(9) Jessica Pegula USA vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare

Yulia Putintseva KAZ vs (12) Victoria Azarenka BLR

Il match deve ancora iniziare

Liudmila Samsonova RUS vs Alizé Cornet FRA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 12:00
Sorana Cirstea ROU vs Mayar Sherif EGY Inizio 12:00

WTA WTA Doha
Sorana Cirstea
Mayar Sherif
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Vera Zvonareva RUS vs Alison Van Uytvanck BEL

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA vs Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

Amanda Anisimova USA vs Beatriz Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand 2 – ore 13:30
Madison Brengle USA vs Ipek Oz TUR
Il match deve ancora iniziare

Stefanie Voegele SUI vs Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare




Grandstand 3 – ore 13:30
Marta Kostyuk UKR vs Ana Konjuh CRO
Il match deve ancora iniziare

Darija Jurak Schreiber CRO / Jasmine Paolini ITA vs Anna Bondar HUN / Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

Mubaraka Al-Naimi QAT / Ipek Oz TUR vs Shuko Aoyama JPN / Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 4 – ore 13:30
Viktorija Golubic SUI / Arantxa Rus NED vs (5) Alexa Guarachi CHI / (5) Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare

Natela Dzalamidze RUS / Tereza Martincova CZE vs Hao-Ching Chan TPE / Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

Ulrikke Eikeri NOR / Alexandra Panova RUS vs Eri Hozumi JPN / Makoto Ninomiya JPN

Il match deve ancora iniziare