WTA 1000 Doha: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
WTA 1000 Doha (Qatar) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 13:30
Belinda Bencic vs Clara Tauson Non prima 13:30
(9) Jessica Pegula vs Katerina Siniakova
Yulia Putintseva vs (12) Victoria Azarenka
Liudmila Samsonova vs Alizé Cornet
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Grandstand 1 – ore 12:00
Sorana Cirstea vs Mayar Sherif Inizio 12:00
Vera Zvonareva vs Alison Van Uytvanck
Sofia Kenin vs Ann Li
Amanda Anisimova vs Beatriz Haddad Maia
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Grandstand 2 – ore 13:30
Madison Brengle vs Ipek Oz
Stefanie Voegele vs Kaja Juvan
Shuai Zhang vs Aliaksandra Sasnovich
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Grandstand 3 – ore 13:30
Marta Kostyuk vs Ana Konjuh
Darija Jurak Schreiber / Jasmine Paolini vs Anna Bondar / Jaqueline Cristian
Mubaraka Al-Naimi / Ipek Oz vs Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic
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Grandstand 4 – ore 13:30
Viktorija Golubic / Arantxa Rus vs (5) Alexa Guarachi / (5) Nicole Melichar-Martinez
Natela Dzalamidze / Tereza Martincova vs Hao-Ching Chan / Demi Schuurs
Ulrikke Eikeri / Alexandra Panova vs Eri Hozumi / Makoto Ninomiya
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