Challenger Pau: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro presente

Challenger Pau – Tabellone Principale – Indoor hard

(1) Bonzi, Benjamin vs (Alt) Janvier, Maxime

Zuk, Kacper vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Hoang, Antoine vs (8) Pospisil, Vasek

(3) Lehecka, Jiri vs Kukushkin, Mikhail

Kuznetsov, Andrey vs Guinard, Manuel

Bemelmans, Ruben vs (WC) Benchetrit, Elliot

Qualifier vs (6) Simon, Gilles

(7) Halys, Quentin vs Muller, Alexandre

Serdarusic, Nino vs (Alt) Kuhn, Nicola

Barrere, Gregoire vs (WC) Mayot, Harold

Stricker, Dominic vs (4) Herbert, Pierre-Hugues

(5) Gombos, Norbert vs Pouille, Lucas

Safiullin, Roman vs (WC) Tsonga, Jo-Wilfried

Qualifier vs Lestienne, Constant

Qualifier vs (2) Gasquet, Richard

(1/WC) Albot, Raduvs Vatutin, AlexeyPerchicot, Matthieuvs (9) Nava, Emilio

(2) Gulbis, Ernests vs (WC) Coulibaly, Eliakim

Hemery, Calvin vs (10) Geerts, Michael

(3) Peniston, Ryan vs Martineau, Matteo

Maden, Yannick vs (7) Alvarez Varona, Nicolas

(4) Moriya, Hiroki vs Van Assche, Luca

(WC) Reymond, Arthur vs (8) Zhang, Zhizhen

(5) Escoffier, Antoine vs (Alt) Lock, Benjamin

Oliel, Yshai vs (11) Durasovic, Viktor

(6) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (WC) Fils, Arthur

(Alt) Hidalgo, Diego vs (12) Dougaz, Aziz

1. Calvin Hemeryvs [10] Michael Geerts2. [2] Ernests Gulbisvs [WC] Eliakim Coulibaly(non prima ore: 11:00)3. [1/WC] Radu Albotvs Alexey Vatutin4. Matthieu Perchicotvs [9] Emilio Nava5. [4] Hiroki Moriyavs Luca Van Assche6. [6] Nikolas Sanchez Izquierdovs [WC] Arthur Fils

TC PAU 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yannick Maden vs [7] Nicolas Alvarez Varona

2. [3] Ryan Peniston vs Matteo Martineau (non prima ore: 11:00)

3. [5] Antoine Escoffier vs [Alt] Benjamin Lock

4. Yshai Oliel vs [11] Viktor Durasovic

5. [WC] Arthur Reymond vs [8] Zhizhen Zhang

6. [Alt] Diego Hidalgo vs [12] Aziz Dougaz