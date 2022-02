Challenger Forlì 5: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Caruso e Agamenone teste di serie

Challenger Forlì 5 – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Machac, Tomas vs Lacko, Lukas

(WC) Napolitano, Stefano vs Qualifier

Marterer, Maximilian vs Qualifier

(SE) Van Rijthoven, Tim vs (8) Agamenone, Franco

(3) Caruso, Salvatore vs (PR) Ficovich, Juan Pablo

Pellegrino, Andrea vs Borges, Nuno

Qualifier vs Elias, Gastao

Uchiyama, Yasutaka vs (6) Marchenko, Illya

(5) Grenier, Hugo vs (Alt) Schnur, Brayden

Giustino, Lorenzo vs Horansky, Filip

Basic, Mirza vs (WC) Cobolli, Flavio

Qualifier vs (4) Moraing, Mats

(7) Bergs, Zizou vs (WC) Arnaldi, Matteo

Sachko, Vitaliy vs Qualifier

De Jong, Jesper vs Draper, Jack

Qualifier vs (2) Dzumhur, Damir

(1/Alt) Mmoh, Michaelvs Virtanen, Otto(Alt) King, Evanvs (8) Jianu, Filip Cristian

(2) Zeppieri, Giulio vs (WC) Vaccari, Simone

(WC) Maestrelli, Francesco vs (12) Hassan, Benjamin

(3) Arnaboldi, Andrea vs (Alt) Cornea, Victor Vlad

Mochizuki, Shintaro vs (7) Lenz, Julian

(4) Copil, Marius vs Brouwer, Gijs

(WC) Ferrari, Gianmarco vs (10) Viola, Matteo

(5) Ritschard, Alexander vs (WC) Oradini, Giovanni

(Alt) Setkic, Aldin vs (9) Sels, Jelle

(6) Watanuki, Yosuke vs Mansouri, Skander

(Alt) Ejupovic, Elmar vs (11) Galarneau, Alexis

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [1/Alt] Michael Mmoh vs Otto Virtanen

2. [2] Giulio Zeppieri vs [WC] Simone Vaccari

3. [3] Andrea Arnaboldi vs [Alt] Victor Vlad Cornea

4. [6] Yosuke Watanuki vs Skander Mansouri

5. [5] Alexander Ritschard vs [WC] Giovanni Oradini

Gencom – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [Alt] Evan King vs [8] Filip Cristian Jianu

2. [WC] Francesco Maestrelli vs [12] Benjamin Hassan

3. Shintaro Mochizuki vs [7] Julian Lenz

4. [Alt] Aldin Setkic vs [9] Jelle Sels

5. [Alt] Elmar Ejupovic vs [11] Alexis Galarneau

6. [WC] Gianmarco Ferrari vs [10] Matteo Viola

7. [4] Marius Copil vs Gijs Brouwer