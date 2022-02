Vicino il rientro in campo di Monica Puig dopo 2 anni ferma per infortunio

Monica Puig passerà alla storia degli sport olimpici grazie alla medaglia d’oro che ha conquistato a Rio 2016, anche se le pagine scritte dopo quel trionfo non sono state delle migliori. Prima la pressione e poi gli infortuni non hanno permesso alla portoricana di avere continuità nel circuito, basta guardare la sua scheda personale.

A 28 anni, Monica ha iniziato il suo “inferno” particolare alla fine del 2019, quando è stata operata al gomito a causa di un dolore al nervo ulnare che non le permetteva di giocare. Il suo ritorno nell’estate del 2020 sarebbe stato di breve durata, tre sconfitte ed era di nuovo in sala operatoria, questa volta per curarsi la spalla. Poi nuovo intervento a maggio 2021, quando cercò di mettere a posto nuovamente il fastidio alla spalla e anche al bicipite. Troppo tempo lontano dai campi, anche se Puig è riuscita a combinarlo bene con i suoi commenti ricorrenti su ESPN , dove ha scoperto la sua abilità davanti alla telecamera la scorsa stagione.

Ora, mentre il suo recupero entra nei fasi finali, Monica non vede l’ora di tornare nel circuito WTA, previsto per il tour europeo sulla terra battuta. “La riabilitazione della spalla è in corso, e recentemente mi sono trasferita in Arizona per allenarmi e ritornare nel tour il prima possibile”, ha confessato l’ex numero 27 del mondo. Monica ha intenzione di tornare in azione al Mutua Madrid Open.