ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Doha, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 6. A Rio Berrettini e Fognini a caccia della finale con il doppio turno (LIVE)

ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

1. [PR] Pablo Andujarvs [3] Diego Schwartzman

2. [1] Matteo Berrettini vs [7] Carlos Alcaraz (non prima ore: 19:00)



3. [PR] Pablo Andujar OR [3] Diego Schwartzman vs [Q] Miomir Kecmanovic OR [SE] Francisco Cerundolo (non prima ore: 21:00)



4. [1] Matteo Berrettini OR [7] Carlos Alcaraz vs Fabio Fognini OR Federico Coria



Quadra 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Miomir Kecmanovic vs [SE] Francisco Cerundolo



2. Fabio Fognini vs Federico Coria



3. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [3] Jamie Murray / Bruno Soares (non prima ore: 19:00)



Quadra 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori



ATP Rio de Janeiro Santiago Gonzalez / Andres Molteni Santiago Gonzalez / Andres Molteni 0 5 Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori • Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-4 S. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Sonego / Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

2. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni OR Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori



ATP 250 Doha (Qatar) – Finale, cemento

Centre Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Nikoloz Basilashvili vs [2] Roberto Bautista Agut



1. [9] Benjamin Bonzivs [2] Andrey Rublev

2. [Q] Roman Safiullin vs [3] Felix Auger-Aliassime



3. Hugo Gaston / Holger Rune vs Denys Molchanov / Andrey Rublev



ATP 250 Delray Beach (USA) – Semifinali, cemento

1. [1] Marcelo Arevalo/ Jean-Julien Rojervs Marcos Giron/ Hans Hach Verdugo

2. [1] Cameron Norrie vs [4/WC] Tommy Paul (non prima ore: 21:00)



3. [3] Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [WC] Robert Galloway / Alex Lawson (non prima ore: 00:00)



4. John Millman vs [2] Reilly Opelka (non prima ore: 02:00)



