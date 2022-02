Video del Giorno: Ed alla fine arrivò anche la macchina in campo

Immagini inedite del torneo di Delray Beach per il match tra Tommy Paul e Stefan Kozlov . È abbastanza comune che i veicoli vengano esposti all’interno dei campi centrali dei tornei, che poi fanno parte del premio finale per il campione. Ma non è così normale che si trovino sullo stesso campo da gioco.

Questo sta accadendo a Delray Beach, e sebbene ci sia molto spazio, a quanto pare Kozlov non ne ha avuto abbastanza e ad un certo punto è stato ostacolato dall’auto ed ha colpito leggermente l’autovettura lasciando un segno sulla porta. Ovviamente Stefan si è arrabbiato per l’accaduto.