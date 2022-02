L’olandese Van Rijthoven vince il derby con Haase al Challenger Città di Forlì 4 (con il programma di domani)

Giornata dedicata ai quarti di finale al Challenger Atp Città di Forlì 4 del TC Villa Carpena. In vetrina Tim Van Rijthoven, l’outsider proveniente dalle qualificazioni, che batte nei quarti il più esperto connazionale Robin Haase 6-4 6-3 e vince il derby tutto olandese, volando così in semifinale.

Avanzano in semifinale anche il giapponese Watanuku che piega 7-5 6-3 il francese Barrere e il portoghese Borges che ha invece superato 6-3 6-3 l’altro francese Lestienne. Borges affronterà domani in semifinale proprio Van Rijthoven.

Le semifinali sono in programma domani con inizio dalle ore 14.

E’ il britannico Draper l’ultimo semifinalista al Challenger Città di Forlì 4 del TC Villa Carpena: battuto nei quarti il francese Furness 6-2 6-3.

Il programma di domani, sabato, prevede alle ore 12 finale del torneo di doppio tra le coppie Sancic (Croazia)-Zelenay (Repubblica Ceca) e Cornea (Romania)-Fallert (Germania).

Dalle ore 14 semifinali del singolare. SI inizia con Nuno Borges-Tim Van Rijthoven. Dalle ore 16 Jack Draper-Yosuke Watanuki.

Citta’ di Forli’ – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Antonio Sancic / Igor Zelenay vs Victor Vlad Cornea / Fabian Fallert

2. [4] Nuno Borges vs [Q] Tim Van Rijthoven (non prima ore: 14:00)

3. Jack Draper vs [Q] Yosuke Watanuki (non prima ore: 16:00)