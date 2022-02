ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 500 Dubai (Emirati Arabi) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Popyrin, Alexei vs Celikbilek, Altug

(WC) Habib, Hady vs (8) Vesely, Jiri

(2) Ruusuvuori, Emil vs Gerasimov, Egor

(WC) Gomez-Herrera, Carlos vs (6) Berankis, Ricardas

(3) Molcan, Alex vs (WC) Safwat, Mohamed

Ymer, Elias vs (7) Daniel, Taro

(4) Laaksonen, Henri vs O’Connell, Christopher

(PR) Bhambri, Yuki vs (5) Sousa, Joao

1. [1] Alexei Popyrinvs Altug Celikbilek2. [3] Alex Molcanvs [WC] Mohamed Safwat(non prima ore: 10:00)

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Carlos Gomez-Herrera vs [6] Ricardas Berankis

2. [4] Henri Laaksonen vs Christopher O’Connell

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Emil Ruusuvuori vs Egor Gerasimov

2. [PR] Yuki Bhambri vs [5] Joao Sousa (non prima ore: 10:00)

Court 7 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Hady Habib vs [8] Jiri Vesely

2. Elias Ymer vs [7] Taro Daniel