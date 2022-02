WTA 1000 Dubai: Il Tabellone Principale. Presente la nostra Jasmine Paolini

WTA 1000 Doha (Qatar) – Tabellone Principale – Parte Alta, cemento

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

Liudmila Samsonova vs (WC) Alizé Cornet

(WC) Vera Zvonareva vs Alison Van Uytvanck

Jil Teichmann vs (13) Angelique Kerber

(11) Elena Rybakina vs Marketa Vondrousova

Daria Kasatkina vs Ajla Tomljanovic

Viktorija Golubic vs Qualifier

Bye vs (7) Iga Swiatek

(3) Paula Badosa vs Bye

Belinda Bencic vs Clara Tauson

Simona Halep vs (WC) Caroline Garcia

Shelby Rogers vs (14) Cori Gauff

(9) Jessica Pegula vs Katerina Siniakova

Qualifier vs Qualifier

Sofia Kenin vs Ann Li

Bye vs (6) Maria Sakkari

(8) Ons Jabeurvs ByeQualifier vs QualifierAnhelina Kalininavs Veronika KudermetovaTereza Martincovavs (10) Elina Svitolina

(16) Elise Mertens vs Jasmine Paolini

Petra Kvitova vs Irina-Camelia Begu

Qualifier vs Ana Konjuh

Bye vs (4) Anett Kontaveit

(5) Garbiñe Muguruza vs Bye

Sorana Cirstea vs (WC) Mayar Sherif

Madison Brengle vs (WC) Ipek Oz

Yulia Putintseva vs (12) Victoria Azarenka

(15) Jelena Ostapenko vs Qualifier

Amanda Anisimova vs Qualifier

Alison Riske vs Magda Linette

Bye vs (2) Barbora Krejcikova