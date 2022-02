ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini (LIVE)

ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Matteo Berrettinivs [WC] Thiago Monteiro2T

2. Federico Delbonis vs [7] Carlos Alcaraz 2T



3. [PR] Pablo Andujar vs [3] Diego Schwartzman (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Matteo Berrettini OR [WC] Thiago Monteiro vs Federico Delbonis OR [7] Carlos Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

1. [3] Jamie Murray/ Bruno Soaresvs Benoit Paire/ Albert Ramos-Vinolas

2. [Q] Miomir Kecmanovic vs [SE] Francisco Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

3. Fabio Fognini vs Federico Coria



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Santiago Gonzalez/ Andres Moltenivs Lorenzo Sonego/ Andrea Vavassori

2. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Carlos Alcaraz / Pablo Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Delray Beach (USA) – Quarti di Finale, cemento

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicholas Monroe / Jackson Withrow vs [3] Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi



Il match deve ancora iniziare

2. [4/WC] Tommy Paul vs [Q] Stefan Kozlov (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Cameron Norrie vs [5] Sebastian Korda (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Adrian Mannarino vs [2] Reilly Opelka (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

5. John Millman vs [3/WC] Grigor Dimitrov (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare