ATP 500 Rio de Janeiro: esordio per Berrettini, in quota l’azzurro nettamente favorito su Monteiro

E’ la terra rossa di Rio de Janeiro il teatro della prima uscita di Matteo Berrettini dopo la semifinale agli Australian Open. Il tennista romano, testa di serie numero uno nel torneo ATP 250 in Brasile, esordisce al secondo turno con il padrone di casa Thiago Monteiro, contro cui parte nettamente favorito: i betting analyst vedono il successo dell’italiano a 1,30, mentre si gioca a 3,35 la vittoria del brasiliano, che al primo turno ha avuto la meglio sull’argentino Baez. Molto probabile una vittoria in due set per Berrettini, offerta a 1,77.

In campo a Rio anche Lorenzo Sonego, che dopo aver superato il primo turno si trova di fronte Miomir Kecmanovic. Il torinese parte in pole, con il successo quotato 1,50, mentre la vittoria del serbo vale 2,49 la posta. Match che però si preannuncia equilibrato, anche se nel set betting è leggermente avanti la vittoria per 2-0 dell’azzurro, a 2,15.

Fabio Fognini ,invece, contro Pablo Carreno Busta una sua vittoria è quotata a 2.77. Lo spagnolo viene dato a 1.44.

Rio de Janeiro 2022 (Brazil)

R16 Verdasco – Coria 0-0 2.43 1.55

R16 Ramos-Vinolas (8) – Andujar 4-11 1.58 2.38

R16 Carreno-Busta (4) – Fognini 7-1 1.44 2.77

R16 Martinez – Schwartzman (3) 0-0 2.84 1.43

R16 Cerundolo – Ruud (2) 0-0 4.49 1.21

R16 Sonego (6) – Kecmanovic 3-2 1.50 2.58

R16 Berrettini (1) – Monteiro 0-0 1.32 3.39

R16 Delbonis – Alcaraz (7) 0-0 3.36 1.33