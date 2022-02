Jannik Sinner e Riccardo Piatti manca solo l’ufficialità per la conclusione del rapporto professionale

Sembra non ci sia più possibilità di di ricomposizione tra il rapporto professionale tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti.

In questi giorni Jannik Sinner continua a lavorare con Simone Vagnozzi, che lo ha affiancato sin da subito a Montecarlo, quando Jannik pare abbia espressamente richiesto a Piatti di allenarsi da solo per prendere un po’ di tempo. In pole position come nuovo coach c’è Magnus Norman.

Back on court

No more Bordighera for @janniksin, in the last days he is training at "Tennis Padel Soleil" in Beausoleil with Simone #Vagnozzi.

functionaltennis #JanTheFox https://t.co/qw0GtpFcum pic.twitter.com/61QBeGUiIr

— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) February 14, 2022