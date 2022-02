Novak Djokovic ed il dubbio Indian Wells

Novak Djokovic potrebbe partecipare al Masters 1000 di Indian Wells ma la sua partecipazione dipenderà dalle misure che ci saranno in occasione del primo Masters 1000 della stagione 2022.

Il n.1 del mondo si è iscritto al torneo in programma dal prossimo 07 marzo ma la stessa organizzazione del torneo dichiara sul proprio sito ufficiale che per partecipare sarà richiesta una prova di vaccinazione.

Il serbo era stato espulso dall’Australia il mese scorso dopo la revoca del visto che in un primo momento gli era stato concesso per partecipare agli Australian Open.