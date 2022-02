Opelka e Isner hanno giocato il tiebreak più lungo nella storia del circuito ATP 46 punti! (Video completo tiebreak)

La partita tra John Isner e Reilly Opelka era prevista alla pari, ma quello che è successo ieri sera a Dallas, Texas, è stato storico! Il più giovane dei due americani ha trionfato per 7-6(7), 7-6(22) ed ha conquistato la finale dell’evento, in un match che è stato caratterizzato dal tiebreak più lungo nella storia del circuito ATP: 46 punti. Opelka ha salvato 10 set point e ha chiuso al suo ottavo match point utile.

Ma questo non è stato l’unico record a cadere:

– Opelka ha sparato 39 ace, un nuovo record in un incontro di soli due set;

– Opelka e Isner insieme hanno messo a segno 60 aces, record assoluto in incontri risolti in soli due set.