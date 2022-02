ATP 500 Rio de Janeiro: Il Main Draw. Matteo Berrettini n.1 del seeding è già al secondo turno. Al via anche Sonego e Fognini

ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Berrettini, Matteo vs Bye

Qualifier vs (WC) Monteiro, Thiago

Qualifier vs Delbonis, Federico

Munar, Jaume vs (7) Alcaraz, Carlos

(4) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Bagnis, Facundo vs Fognini, Fabio

(PR) Verdasco, Fernando vs Lajovic, Dusan

Coria, Federico vs (5) Garin, Cristian

(8) Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

(PR) Cuevas, Pablo vs (PR) Andujar, Pablo

(WC) Shang, Juncheng vs Martinez, Pedro

Bye vs (3) Schwartzman, Diego

(6) Sonego, Lorenzo vs Djere, Laslo

(WC) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs Qualifier

(SE) Cerundolo, Francisco vs Paire, Benoit

Bye vs (2) Ruud, Casper