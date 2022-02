Challenger Forlì 4: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 13 azzurri tra Md e Quali

Challenger Forlì 4 – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Halys, Quentin vs Sachko, Vitaliy

Draper, Jack vs Basic, Mirza

Qualifier vs Hoang, Antoine

Torpegaard, Mikael vs (5) Moroni, Gian Marco

(3) Barrere, Gregoire vs (Alt) Zeppieri, Giulio

Qualifier vs Bemelmans, Ruben

Marterer, Maximilian vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs (7) De Jong, Jesper

(8) Elias, Gastao vs (WC) Napolitano, Stefano

(WC) Arnaldi, Matteo vs Lestienne, Constant

Pellegrino, Andrea vs (Alt) Domingues, Joao

Giustino, Lorenzo vs (4) Borges, Nuno

(6) Uchiyama, Yasutaka vs Qualifier

(WC) Gigante, Matteo vs Schnur, Brayden

Qualifier vs Qualifier

Haase, Robin vs (2) Caruso, Salvatore

(1) Skatov, Timofey vs (Alt) Hassan, Benjamin

Viola, Matteo vs (11) Alvarez Varona, Nicolas

(2) Van Rijthoven, Tim vs (WC) Capacci, Cristian

Zhang, Zhizhen vs (7) Mejia, Nicolas

(3) Piros, Zsombor vs Safwat, Mohamed

(WC) Ercolani, Riccardo vs (12) Forejtek, Jonas

(4) Watanuki, Yosuke vs (WC) Ferrari, Gianmarco

(WC) Maestrelli, Francesco vs (8) Escoffier, Antoine

(5) Ritschard, Alexander vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Sels, Jelle vs (10) Furness, Evan

(6) Moriya, Hiroki vs Menendez-Maceiras, Adrian

Nava, Emilio vs (9) Blanch, Ulises

Gencom – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Emilio Nava vs [9] Ulises Blanch

2. [5] Alexander Ritschard vs Nikolas Sanchez Izquierdo

3. [4] Yosuke Watanuki vs [WC] Gianmarco Ferrari

4. [1] Timofey Skatov vs [Alt] Benjamin Hassan

5. [3] Zsombor Piros vs Mohamed Safwat

6. Zhizhen Zhang vs [7] Nicolas Mejia