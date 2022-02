ATP 250 Doha: Il Tabellone Principale. C’è Lorenzo Musetti

ATP 250 Doha – Tabellone Principale – hard

(1) Shapovalov, Denis vs Bye

Molcan, Alex vs Krajinovic, Filip

Vesely, Jiri vs Rinderknech, Arthur

Qualifier vs (7) Bublik, Alexander

(3) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

Musetti, Lorenzo vs Qualifier

Qualifier vs Kwon, Soonwoo

Fucsovics, Marton vs (8) Harris, Lloyd

(6) Khachanov, Karen vs McDonald, Mackenzie

Goffin, David vs Ruusuvuori, Emil

Qualifier vs van de Zandschulp, Botic

Bye vs (4/WC) Cilic, Marin

(5) Evans, Daniel vs Gerasimov, Egor

(WC) Jaziri, Malek vs Davidovich Fokina, Alejandro

Daniel, Taro vs (WC) Murray, Andy

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto