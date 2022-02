ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone Principale. Al via due azzurri. Tsitsipas guida il seeding

ATP 250 Marsiglia – Tabellone Principale – Indoor hard

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Gaston, Hugo vs Moutet, Corentin

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Bonzi, Benjamin vs (7) Popyrin, Alexei

(3) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

(WC) Tsonga, Jo-Wilfried vs (WC) Simon, Gilles

Travaglia, Stefano vs Laaksonen, Henri

Gombos, Norbert vs (5) Ivashka, Ilya

(8) Mager, Gianluca vs Majchrzak, Kamil

Qualifier/Special Exempt vs Herbert, Pierre-Hugues

Qualifier/Special Exempt vs Rune, Holger

Bye vs (4) Karatsev, Aslan

(6) Griekspoor, Tallon vs (WC) Pouille, Lucas

Qualifier/Special Exempt vs (Alt) Novak, Dennis

Gasquet, Richard vs Ymer, Mikael

Bye vs (2) Rublev, Andrey