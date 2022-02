ATP 250 Buenos Aires: Lorenzo Sonego centra le semifinali “Non era facile giocare con questo vento per nessuno dei due”

Lorenzo Sonego accede alle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Il 26enne di Torino, n.22 del ranking e terzo favorito del seeding, nei quarti di finale ha battuto per 64 76 (4), in due ore e quattro minuti di partita, il veterano spagnolo Fernando Verdasco, n.201 ATP e in gara con il ranking protetto.

In semifinale Sonego troverà il vincente del derby argentino tra Diego Schwartzman, n.15 ATP e campione in carica, e Francisco Cerundolo, n.107 del ranking

In una serata a dir poco ventosa, dal 4 pari della prima frazione il piemontese ha messo a segno un parziale di sei giochi di fila che poteva chiudere in anticipo la questione ma il madrileno ci ha provato fino all’ultimo.

Sonego, infatti, avanti per 4 a 0 nel secondo set subiva la rimonta dell’iberico che impattava sul 5 pari.

Nel tiebreak però l’azzurro si portava in un attimo sul 6 a 2 prima di chiudere la partita per 7 punti a 4 alla terza palla match utile.

Dichiara Sonego alla fine della partita: “Non era facile giocare con questo vento per nessuno dei due. Sono stato bravo a vincere una partita che si stava mettendo davvero male. Sono molto contento di questo risultato e non vedo l’ora di tornare in campo per le semifinali. Chi preferisco? Sarà un match difficile con entrambi”.

ATP Buenos Aires Fernando Verdasco Fernando Verdasco 4 6 Lorenzo Sonego [3] Lorenzo Sonego [3] 6 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

0 ACES 05 DOUBLE FAULTS 253/76 (70%) FIRST SERVE 61/82 (74%)36/53 (68%) 1ST SERVE POINTS WON 39/61 (64%)6/23 (26%) 2ND SERVE POINTS WON 11/21 (52%)4/7 (57%)BREAK POINTS SAVED 4/6 (67%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1122/61 (36%)1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/53 (32%)10/21 (48%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/23 (74%)2/6 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 3/7 (43%)11 RETURN GAMES PLAYED 1142/76 (55%) SERVICE POINTS WON 50/82 (61%)32/82 (39%)RETURN POINTS WON 34/76 (45%)74/158 (47%) TOTAL POINTS WON 84/158 (53%)