ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Marco Cecchinato

ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Kecmanovic, Miomir vs (WC) Heide, Gustavo

(WC) Luz, Orlando vs (5) Dellien, Hugo

(2) Baez, Sebastian vs (Alt) Milojevic, Nikola

Zapata Miralles, Bernabe vs (8) Hanfmann, Yannick

(3) Carballes Baena, Roberto vs Seyboth Wild, Thiago

Londero, Juan Ignacio vs (7) Taberner, Carlos

(4) Cecchinato, Marco vs (WC) Pucinelli De Almeida, Matheus

Etcheverry, Tomas Martin vs (6) Galan, Daniel Elahi

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Miomir Kecmanovic vs [WC] Gustavo Heide

2. [3] Roberto Carballes Baena vs Thiago Seyboth Wild

Quadra 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Marco Cecchinato vs [WC] Matheus Pucinelli De Almeida

2. [WC] Orlando Luz vs [5] Hugo Dellien

3. [WC] Mateus Alves / Gilbert Klier Junior vs [2] Nicolas Jarry / Luis David Martinez

Quadra 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Juan Ignacio Londero vs [7] Carlos Taberner

2. [2] Sebastian Baez vs [Alt] Nikola Milojevic

3. [1/PR] Pablo Andujar / Pedro Martinez vs [PR] Marco Cecchinato / Carlos Taberner

Quadra 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Tomas Martin Etcheverry vs [6] Daniel Elahi Galan

2. Bernabe Zapata Miralles vs [8] Yannick Hanfmann