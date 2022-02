ATP 250 Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Thomas Fabbiano

ATP 250 Doha – Tabellone di Qualificazione – hard

(1) Sousa, Joao vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Alharrasi, Issa vs (7) Fabbiano, Thomas

(2) Ymer, Elias vs Masur, Daniel

Dougaz, Aziz vs (5) Eubanks, Christopher

(3) O’Connell, Christopher vs (WC) Zaid, Mubarak

Fatic, Nerman vs (8) Kotov, Pavel

(4) Marchenko, Illya vs Janvier, Maxime

(Alt) Golubev, Andrey vs (6) Kovalik, Jozef

Grandstand 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Illya Marchenko vs Maxime Janvier

2. [1] Joao Sousa vs Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 12:30)

Grandstand 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Aziz Dougaz vs [5] Christopher Eubanks

2. [2] Elias Ymer vs Daniel Masur

Grandstand 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Christopher O’Connell vs [WC] Mubarak Zaid

2. [WC] Issa Alharrasi vs [7] Thomas Fabbiano

Grandstand 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Alt] Andrey Golubev vs [6] Jozef Kovalik

2. Nerman Fatic vs [8] Pavel Kotov (non prima ore: 12:30)