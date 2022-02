ATP 250 Dallas: Andreas Seppi approda al secondo turno

Buona la prima per Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Dallas.

Il 37enne di Caldaro, n.100 del ranking, ha battuto al primo ostacolo in rimonta per 46 63 64, in un’ora e 51 minuti di gioco, il tedesco Daniel Altmaier, n.81 ATP.

Giovedì al secondo turno Seppi dovrà vedersela con lo statunitense Jenson Brooksby, 21enne californiano di Sacramento, n.54 del ranking.

Nel terzo è decisivo set il tedesco ha salvato tre palle-break in avvio, nel quinto gioco però l’impresa non gli è riuscita: l’azzurro ha allungato sul 4-2, Altmaier lo ha riagguantato ma con un parziale di 8 punti a 1 Andreas ha ottenuto la vittoria per 6 a 4.