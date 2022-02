Brenda Fruhvirtova, 14 anni, vince un torneo ITF da 25 mila dollari in Argentina

Tenete in mente questo nome: Brenda Fruhvirtova è nata nella Repubblica Ceca, ha solo 14 anni e questo fine settimana è diventata uno delle più giovani vincitrici nella storia dei tornei internazionali. È successo a Tucumán, in Argentina, dove ha trionfato in un torneo ITF da 25 mila dollari.

Brenda, che ha una sorella, Linda, 16 anni, che promette anche lei molto bene, ha sconfitto nella finale dell’evento argentino la brasiliana Carolina Meligeni Alves, per 6-3 6-3, mostrando nuovamente tutto il suo potenziale!