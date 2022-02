Challenger Cherbourg: Il Tabellone Principale e di Quali. Pellegrino nel Md e Arnaldi nelle qualificazioni

Challenger Cherbourg – Tabellone Principale – Indoor hard

(1) Bonzi, Benjamin vs Qualifier

Qualifier vs (WC) De Schepper, Kenny

Barrere, Gregoire vs Draper, Jack

Qualifier vs (7) Safiullin, Roman

(4) Novak, Dennis vs Elias, Gastao

Pellegrino, Andrea vs Bergs, Zizou

Bemelmans, Ruben vs Janvier, Maxime

(WC) Mayot, Harold vs (6) Halys, Quentin

(8) Pouille, Lucas vs Qualifier

Hoang, Antoine vs (WC) Van Assche, Luca

(Alt) Lestienne, Constant vs Safwat, Mohamed

Kukushkin, Mikhail vs (3) Machac, Tomas

(5) Simon, Gilles vs Huesler, Marc-Andrea

Qualifier vs Gulbis, Ernests

Qualifier vs Horansky, Filip

Zuk, Kacper vs (2) Herbert, Pierre-Hugues

(1) Marterer, Maximilianvs Durasovic, Viktor(WC) Fils, Arthurvs (12) Jacquet, Kyrian

(2) Skatov, Timofey vs (WC) Marie, Jules

(Alt) Lock, Benjamin vs (11) Menendez-Maceiras, Adrian

(3) Sachko, Vitaliy vs Ionel, Nicholas David

Arnaldi, Matteo vs (7) Lamasine, Tristan

(4) Guinard, Manuel vs Hemery, Calvin

Fanselow, Sebastian vs (8) Forejtek, Jonas

(5) Ritschard, Alexander vs Added, Dan

(WC) Deschamps, Thomas vs (9) Zhang, Zhizhen

(6) Furness, Evan vs (WC) Bouquet, Lucas

(Alt) Rosenkranz, Mats vs (10) Jianu, Filip Cristian

1. [Alt] Benjamin Lockvs [11] Adrian Menendez-Maceiras2. [2] Timofey Skatovvs [WC] Jules Marie3. [1] Maximilian Marterervs Viktor Durasovic4. [WC] Arthur Filsvs [12] Kyrian Jacquet5.vs [7] Tristan Lamasine6. [3] Vitaliy Sachkovs Nicholas David Ionel

Tourlaville – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Mats Rosenkranz vs [10] Filip Cristian Jianu

2. [6] Evan Furness vs [WC] Lucas Bouquet (non prima ore: 11:00)

3. [5] Alexander Ritschard vs Dan Added (non prima ore: 12:30)

4. [WC] Thomas Deschamps vs [9] Zhizhen Zhang (non prima ore: 14:00)

5. [4] Manuel Guinard vs Calvin Hemery (non prima ore: 15:30)

6. Sebastian Fanselow vs [8] Jonas Forejtek