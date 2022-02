Challenger Bengaluru: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri tra Md e Quali

CHALLENGER Bengaluru (India) – Tabellone Principale, cemento

(1) Vesely, Jiri vs Qualifier

Bourgue, Mathias vs Gunneswaran, Prajnesh

Ramanathan, Ramkumar vs Purcell, Max

(WC) Reddy, Rishi vs (6) Couacaud, Enzo

(4) Grenier, Hugo vs Kopriva, Vit

Clarke, Jay vs Tseng, Chun-hsin

Moroni, Gian Marco vs (WC) Myneni, Saketh

Qualifier vs (8) Gaio, Federico

(5) Celikbilek, Altug vs Qualifier

Polmans, Marc vs Coppejans, Kimmer

Qualifier vs Qualifier

Kubler, Jason vs (3) Vukic, Aleksandar

(7) Ymer, Elias vs Ilkel, Cem

Qualifier vs Donskoy, Evgeny

(WC) Dev, S D Prajwal vs Kuzmanov, Dimitar

Muller, Alexandre vs (2) Travaglia, Stefano

CHALLENGER Bengaluru (India) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Ferreira Silva, Frederico vs Wehnelt, Kai

Rawat, Sidharth vs (12) Decamps, Gabriel

(2) Diez, Steven vs (WC) Prabodh, Suraj R

Bellier, Antoine vs (9) Benchetrit, Elliot

(3) Gojo, Borna vs Pospisil, Jaroslav

(WC) Kalyanpur, Adil vs (8) Sasikumar, Mukund

(4) Brancaccio, Raul vs (Alt) Palan, Dominik

(WC) Singh, Karan vs (11) Noguchi, Rio

(5) Jaziri, Malek vs (Alt) Shanmugam, Abhinav Sanjeev

(WC) Kaliyanda Poonacha, Niki vs (10) Harris, Andrew

(6) Nikles, Johan vs (Alt) Kadhe, Arjun

Sureshkumar, Manish vs (7) Erler, Alexander

Center Court – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Sidharth Rawat vs [12] Gabriel Decamps

2. Antoine Bellier vs [9] Elliot Benchetrit

3. [WC] Adil Kalyanpur vs [8] Mukund Sasikumar

4. [6] Johan Nikles vs [Alt] Arjun Kadhe

Court 1 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Frederico Ferreira Silva vs Kai Wehnelt

2. [3] Borna Gojo vs Jaroslav Pospisil

3. [4] Raul Brancaccio vs [Alt] Dominik Palan

4. [WC] Niki Kaliyanda Poonacha vs [10] Andrew Harris

Court 2 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Steven Diez vs [WC] Suraj R Prabodh

2. [WC] Karan Singh vs [11] Rio Noguchi

3. [5] Malek Jaziri vs [Alt] Abhinav Sanjeev Shanmugam

4. Manish Sureshkumar vs [7] Alexander Erler