WTA 500 San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. Presente la nostra Camila Giorgi

WTA 500 St. Petersburg (Russia) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Maria Sakkari vs Anastasia Potapova

Camila Giorgi vs Ekaterina Alexandrova

(WC) Kamilla Rakhimova vs Petra Martic

Alizé Cornet vs (8) Elise Mertens

(3) Elena Rybakina vs Qualifier

Tereza Martincova vs (WC) Vera Zvonareva

Shuai Zhang vs Irina-Camelia Begu

Qualifier vs (WC/6) Petra Kvitova

(7) Jelena Ostapenko vs (WC) Xinyu Wang

Andrea Petkovic vs Qualifier

Aliaksandra Sasnovich vs Magda Linette

Jaqueline Cristian vs (4) Anastasia Pavlyuchenkova

(5) Belinda Bencic vs Veronika Kudermetova

Qualifier vs Alison Van Uytvanck

Marketa Vondrousova vs Sorana Cirstea

Jil Teichmann vs (2) Anett Kontaveit