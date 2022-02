ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone di Qualificazione. Caruso e Cobolli presenti

ATP 500 Rotterdam – Tabellone Qualificazione – Indoor Hard

(1) Gaston, Hugo vs (WC) Haase, Robin

Cobolli, Flavio vs (5) Zapata Miralles, Bernabe

(2) Laaksonen, Henri vs Dzumhur, Damir

(WC) Van Rijthoven, Tim vs (8) Caruso, Salvatore

(3) Moutet, Corentin vs (WC) Sels, Jelle

(Alt) De Jong, Jesper vs (7) Lehecka, Jiri

(4) Gerasimov, Egor vs Masur, Daniel

Kovalik, Jozef vs (6) Kohlschreiber, Philipp

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Corentin Moutet vs [WC] Jelle Sels

2. [WC] Tim Van Rijthoven vs [8] Salvatore Caruso

3. Jozef Kovalik vs [6] Philipp Kohlschreiber

4. [1] Hugo Gaston vs [WC] Robin Haase

5. [WC] Bart Stevens / Tim Van Rijthoven vs [2/Alt] Sander Arends / David Pel

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Egor Gerasimov vs Daniel Masur

2. [Alt] Jesper De Jong vs [7] Jiri Lehecka

3. Flavio Cobolli vs [5] Bernabe Zapata Miralles

4. [2] Henri Laaksonen vs Damir Dzumhur

5. [1] Roman Jebavy / David Vega Hernandez vs Jesper De Jong / Sem Verbeek