Federer e Nadal alla Laver Cup 2022 a Londra

La Laver Cup 2022, in scena alla O2 di Londra dal 23 al 25 settembre, vedrà in campo nel team Europe Rafa Nadal e Roger Federer. Questo l’annuncio dell’evento, nonostante le condizioni dello svizzero siano ancora tutt’altro che rassicuranti.

“Il ritorno Fedal. Le Superstar del tennis @Roger Federer e @Rafael Nadal rappresenteranno il Team Europe questo settembre alla #LaverCup London 2022”.

Chissà se i due, come nella prima storica edizione di Praga, giocheranno insieme anche un doppio…

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6

