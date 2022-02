Sevastova lascia il tennis a tempo indeterminato

Arrivano notizie su Anastasija Sevastova.

Con parole concesse al portale lsm.lv, la 31enne tennista lettone che ha raggiunto il numero 11 del ranking WTA e semifinalista agli US Open 2018, annuncia che lascia momentaneamente il tennis senza dare una data stabilita per il suo ritorno in quanto non è in una piena condizione fisica e anche mentale.

Un infortunio alla spalla destra l’ha costretta a giocare con dolore per molto tempo e ha anche problemi personali che non ha voluto rivelare, ma che crede di dover risolvere prima di considerare il ritorno alle competizioni.