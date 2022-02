Una nuova carriera per Reilly Opelka?

Reilly Opelka, numero 24 del ranking ATP, è uno dei migliori tennisti americani in attività, ma questo non gli impedisce di pensare ad altre alternative per la sua vita.

Molto critico della gestione ATP soprattutto sul versante montepremi, il nordamericano ha ipotizzato questo martedì sui social network di non escludere l’apertura di un account personale sul social network Only Fans, dedicato ai video anche erotici se l’ATP non cambierà strada sui prize money.