Kyrgios si scaglia contro la stampa

Non c’è mai pace per Nick Kyrgios. L’australiano ha appena scritto la più bella pagina della sua carriera, vincendo insieme al “bro” Kokkinakis l’Australian Open in doppio, ma già torna a galla la sua ira. Con una veemente storia sulla propria pagina Instagram, Nick se la prende con la stampa, rea a suo dire di aver mal interpretato le sue parole su Ash Barty. Non contento, se la prende anche contro Max Purcell, sconfitto proprio nella finale degli AO.

“Andate al diavolo media. Non ho detto niente di male su Ash Barty. Ho detto che quest’anno il pubblico è stato fantastico e sento che io e Kokkinakis siamo stati una parte importante di tutto questo. Il papà di Ash è venuto da me e pensa la stessa cosa. Tutto quel che ho detto è che in tutto il mondo la gente viene a vedermi giocare e gli stadi sono pieni, sono cresciuto con Ash e sono consapevole da sempre del suo valore”

“Per quanto riguarda te, Max Purcell, in merito ai tuoi commenti dopo la partita, significa che non hai minimamente idea di quel che sia lo sport e l’intrattenimento. Se non te ne sei ancora accorto, c’è un motivo per cui la gente viene a vedere i miei match, è perché il livello e il tipo gioco meritano di essere visti”

“La prossima volta che perderai una finale Slam, devi soltanto abbassare la testa e cercare di capire come giocare meglio i punti importanti. Non c’è bisogno di criticare altri australiani coi media perché la gente preferisce guardare un muro bianco piuttosto che il tuo tipo di gioco serve and volley”