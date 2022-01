Arrestato uno stalker di Emma Raducanu, si era introdotto nel suo giardino

Emma Raducanu è stata vittima di uno stalker, capace addirittura di introdursi nella sua casa (nel sud est di Londra, dove vive con la famiglia) per tre volte e rubare un oggetto. Lo rivela il Daily Mail, che racconta i dettagli della brutta vicenda occorsa alla giovane stella del tennis britannico.

Amrit Magar, 35 anni, si era invaghito della giovane Emma, diventata famosissima in patria dopo il suo successo all’US Open lo scorso settembre. Lo stalker, fattorino di una nota azienda di commercio elettronico, è riuscito in qualche modo ad individuare l’indirizzo della tennista. Nella sua prima “visita” all’abitazione di Emma aveva lasciato un mazzo di fiori con un biglietto in cui diceva che la 19enne “meritava il suo amore”, mentre nella seconda ha disegnato una mappa che illustra le 23 miglia che aveva percorso da Edgware, a nord di Londra, nella speranza di incontrarla. Nell’ultima occasione, il 4 dicembre, Magar ha decorato un albero nel giardino antistante la casa di Raducanu con luci natalizie per farle omaggio e, dopo essersi introdotto in giardino, ha rubato una scarpa, pensando che appartenesse ad Emma (in realtà era del padre).

Fortunatamente Ian, il papà della tennista, ha riconosciuto Magar dal video della telecamera di sorveglianza, ricordando quella persona come il fattorino che aveva consegnato i fiori e lo ha seguito con la sua auto mentre informava la polizia. Quando è stato arrestato, Magar è stato trovato con la scarpa nella borsa e ha informato gli agenti che “voleva un souvenir” di Emma.

Magar ieri è stato dichiarato colpevole di stalking, e sarà condannato il mese prossimo. Il giudice distrettuale Sushil Kumar ha dichiarato “La sua incapacità di spiegare la sua azione, non pensava che si trattasse di molestie, è incapace di credere che le abbia fatto del male”. Magar è stato rilasciato su cauzione.

In una dichiarazione letta ieri alla corte, Raducanu si è detta preoccupata di uscire da sola. In precedenza, parlando al telefono con gli ufficiali mentre era a Melbourne, la vincitrice a New York 2021 ha affermato: “Dopo questi fatti mi sono spaventata. Mi sento molto preoccupata quando esco, soprattutto se sono da sola. Mi guardo costantemente alle spalle. Mi sento nervosa e preoccupata che possa succedere di nuovo. Non mi sento al sicuro a casa mia, proprio dove dovrei sentirmi più al sicuro”.

Una brutta faccenda per la giovane Raducanu, che auguriamo possa superare velocemente e senza strascichi.

Marco Mazzoni