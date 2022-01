Australian Open: La finale Juniores è durata 3h45 e si è conclusa con lo sconfitto uscito dal campo su una sedia a rotelle . Titolo a Bruno Kuzuhara

Il duello tra l’americano Bruno Kuzuhara e il ceco Jakub Mensik ha assunto proporzioni epiche nella finale maschile degli Australian Open Juniores, PARTITA durata ben 3 ore e 45 minuti e terminata con Mensik che ha dovuto lasciare il campo su una sedia a rotelle.

Kuzuhara ha vinto per 7-6(4), 6-7(6) e 7-5, con il secondo set che è durato ben 97 minuti. Con un equilibrio costante, l’americano ha persino salvato una palla break sul 5-5 del terzo set, in una fase in cui gli scambi erano molto duri ed entrambi i tennisti hanno avuto serie difficolt. Ma il limite della stanchezza è arrivato quando Kuzuhara ha chiuso l’incontro e Mensik è crollato sulla linea di fondo.

Con grande sportività, il 17enne americano è corso in aiuto del suo avversario di 16 anni che non riusciva alzarsi. C’è voluta una sedia a rotelle per far uscire Mensik dal campo dopo una battaglia molto dura e mozzafiato dall’inizio alla fine.