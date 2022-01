Gaiba apre le porte al tennis femminile internazionale. Dal 13 giugno un WTA 125 da 115.000 dollari, tra i migliori tornei al mondo su erba naturale

Sarà un evento tra i più importanti al mondo per il tennis femminile su erba naturale, il “Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo” sarà ospitato dal piccolo ma attivissimo comune di Gaiba in provincia di Rovigo in Veneto.

Dopo l’esperienza degli ultimi anni, che ha visto susseguirsi diversi Open nazionali femminili e lo scorso anno gli Internazionali di tennis su erba naturale maschili con montepremi da 15.000 dollari, è arrivato il grande salto di qualità per il giovane gruppo del direttivo del Tennis club Gaiba.

“Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno – spiega Elia Arbustini Presidente del Tennis club Gaiba – siamo pronti a rilanciare e a puntare su questo torneo, questa volta al femminile, che ha pochi eguali nel mondo”.

Grazie al sostegno di prestigiosi partner, come Confindustria Venezia e Rovigo, dal 13 al 19 giugno prossimi “Gaibledon”, come viene chiamato ormai comunemente il circolo rodigino, ospiterà dunque un torneo di tennis femminile con montepremi da 115.000 dollari.

“Confindustria da sempre è vicina allo sport e ai suoi valori: il rispetto, la disciplina, l’impegno, la competizione, la collaborazione. – dichiara il Vicepresidente di Confindustria Venezia Rovigo Paolo Armenio – Il torneo Veneto Open poi, rappresenta un grande volano per questo territorio, un’opportunità di crescita economica e di promozione internazionale. Per tali motivi abbiamo voluto abbracciare l’iniziativa, coinvolgendo le nostre imprese associate”.

La stagione del tennis femminile mondiale 2022 su erba, prevede due WTA 500 (Berlino ed Eastbourne) e quattro WTA 250 (Nottingham, s’Hertogenbosch, Birmingham e Bad Homburg) e il WTA a Gaiba prima di Wimbledon.

A Gaibledon è previsto che si giochi subito il main draw con tabellone da 32 tenniste nel singolare e 16 coppie per il doppio con inizio il lunedì 13 giugno e conclusione con la finale del singolare la domenica successiva 19 giugno.

“Sarà un impegno organizzativo notevole – dice il direttore del torneo Fabio Morra – che vede coinvolti tanti professionisti che mettono in campo la loro esperienza, ma anche tanti volontari che doneranno il loro tempo per la buona riuscita dell’evento di respiro internazionale”.

Sarà un momento importante non solo per il territorio ma per il tennis italiano in genere con la presenza di giocatrici tra le prime duecento del ranking mondiale, ma potrebbe esserci anche qualche top della classifica WTA in cerca di “buone sensazioni” in vista del prestigioso e storico Slam inglese sull’erba di Wimbledon.

Dedicato al torneo ci sarà un apposito sito www.venetopen.com dove verranno caricate tutte le informazioni relative alla manifestazione. I social (Instagram e Facebook) del torneo rimangono quelli del club @gaibledon.