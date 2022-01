Ancora problemi per Juan Martin Del Potro

Problemi per Juan Martin del Potro. Nelle ultime settimane ci eravamo abituati a scrivere buone notizie sulle condizioni del tennista di Tandil, completamente concentrato sul suo ritorno alle competizioni.

Allenandosi sulla terra battuta di Tandil e poi sui campi del Club Tenis Argentino de Buenos Aires le cose sembravano andare a pieno ritmo. Tuttavia, secondo LA NACION, le ultime notizie non sono del tutto positive.

Delpo è tornato a risentire del dolore al ginocchio nelle ultime ore, quando ha aumentato l’intensità degli allenamenti con Sebastian Baez. Secondo il giornale argentino, ha avuto bisogno anche di infiltrazioni per scendere in campo. “Alti e bassi”, così si possono riassumere le performance di Juan Martin negli ultimi giorni, e tutto questo mentre il tempo passa ed è il momento di prendere una decisione sul suo ritorno, previsto in linea di principio nell’ATP di Buenos Aires. Riuscirà l’argentino a recuperare da questa nuova battuta d’arresto?